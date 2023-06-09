Дети сотрудников БрАЗа бесплатно отдохнут в корпоративном детском лагере в Хакасии

В Саяногорске стартовал новый летний сезон корпоративного лагеря "Экспедиция на планету РУСАЛ". Дети здесь не только отдыхают, но и узнают много нового.

За лето в корпоративном лагере пройдет 5 смен, участниками которых станут 720 детей из Хакасии, Ачинска, Красноярска, Братска, и других городов Сибири. Ребята будут заниматься спортом и посещать занятия по интересам: смогут постигать азы журналистики, брать уроки вокала, заниматься оригами или проводить интересные химические опыты.

Корпоративный лагерь "Экспедиция на планету РУСАЛ" существует с 2005 года. Профилакторий "Металлург", в котором располагается лагерь, называют хакасским "Артеком" за комфортные условия в корпусах, крытый бассейн, спортивную площадку, за красивую природу и солнечную погоду юга Сибири.

– Дети бразовцев – постоянные участники летних смен в корпоративном лагере. В этом году в Саяногорск отправятся 55 наших ребят в возрасте от 9 до 15 лет, – комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Знаю, что все ребятишки в восторге от "Экспедиции на планету РУСАЛ". Многие едут туда по второму и даже по третьему разу. Спрос на путевки всегда очень большой.

Все расходы на организацию летнего отдыха детей своих сотрудников берет на себя РУСАЛ. Эта программа входит в социальный пакет сотрудников уже много лет по инициативе основателя компании Олега Дерипаски.

Отметим, что в социальный пакет сотрудника РУСАЛа входит также льготное санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту отдыха, ежесменная дотация на питание, бесплатный транспорт до места работы и обратно, льготная жилищная программа. Корпоративный медицинский центр оказывает услуги не только сотрудникам компании, но и их родным. В 2023 году РУСАЛ планирует начать строительство в Братске нового микрорайона для своих сотрудников.