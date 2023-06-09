Только 8% иркутян не испытывают стресс на работе

Каждый третий иркутянин оценивает свой уровень стресса на работе как высокий или очень высокий. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные граждане из города

Только 8% краснодарцев не испытывают стресс на работе, а 9% оценили свой ежедневный уровень стресса как очень низкий. 12% назвали уровень стресса низким, 34% — средним. Высоким свой уровень стресса считают 20% опрошенных, очень высоким — 14%. По шкале от 0 до 5 уровень стресса среднестатистического работающего составляет 3,4 балла.

Те, кто любит свое дело, ежедневный уровень стресса оценили в среднем на 2,5 балла, на нелюбимой работе этот показатель составляет 3,9 балла.

Мужчины испытывают тревогу на работе практически наравне с женщинами (разница составляет всего 0,1—0,2 балла).