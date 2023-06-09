Назван средний возраст автомобилей в Иркутской области

Средний возраст автомобилей в Иркутской области составил 17 лет в первом квартале 2023 года, выяснили аналитики автомобильного сайта «Дром». Это на три года больше среднероссийского показателя – 14 лет.

Наиболее старые машины ездят по дорогам Сибири и Дальнего Востока. В Камчатском крае средний возраст машины – 19 лет, в Еврейской автономной области, Республике Бурятия и Алтайском крае – 18 лет, а в Республике Алтай – 20 лет.

Тем временем самый молодой автопарк находится в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Ставропольском крае: возраст автомобилей составляет в среднем от 8 до 10 лет.

«Тенденция старения парка легковых автомобилей продолжилась в 2023 году. Прежде всего тренд связан с экономической ситуацией в стране: большинство россиян не может позволить себе покупку нового автомобиля. Из-за роста стоимости машин, снижения объема рынка новых автомобилей средний возраст парка будет и дальше увеличиваться», – комментирует пресс-секретарь «Дрома» Екатерина Якимчук.

По подсчетам аналитиков «Дрома», с 2022-го средний возраст популярных в России моделей автомобилей вырос на один-два года. Например, на год увеличился средний возраст таких иномарок, как Toyota Camry, Ford Focus, Toyota Corolla Fielder и Toyota Land Cruiser. Востребованные отечественные автомобили — Lada Priora, Lada Samara, Lada Kalina – также стали старше на один-два года.

Среди популярных моделей самой «свежей» оказалась Lada Granta: в первом квартале 2023 года средний возраст автомобиля составил 3 года. Следующее место в рейтинге занимает Kia Sportage – 6 лет. Средний возраст Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo составил 7 лет, что на 2 года больше, чем в 2022 году.

Toyota Corolla заняла первое место среди самых старых моделей – 19 лет. На второй и третьей строчке рейтинга – Lada 2107 и Lada Niva. Средний возраст этих моделей составил 18 лет.