Вопросы развития в условиях энергодефицита обсудили в Приангарье

Вопросы обеспечения энергоресурсами инвестиционных и социально значимых проектов обсудили на встрече полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Правительство Иркутской области организовало разработку энергетической стратегии региона на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года. В адрес Минэнерго России, Правительства Российской Федерации, Государственной Думы РФ направлены предложения, связанные с необходимостью поиска дополнительной энергомощности для подключения новых предприятий, социальных объектов и жилья.

– На днях мы провели совещание с участием представителей филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» ОДУ Сибири и других заинтересованных сторон, рассмотрели актуализированные инвестпроекты и требуемые для их реализации энергомощности. Системный оператор разрабатывает Схему и программу развития электроэнергетических систем на 2024-2029 годы. Важно, чтобы в нее вошли мощности, необходимые для развития Иркутской области, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Анатолий Серышев напомнил, что президентом России Владимиром Путиным поставлена задача Правительству Российской Федерации, АО «СО ЕЭС», Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» принять решения, необходимые для предотвращения возникновения дефицита электрической энергии в юго-восточной части объединенной энергетической системы Сибири.

– Нехватка электрической энергии и мощности, безусловно, тормозит развитие регионов практически по всем направлениям. Необходимо принять исчерпывающие меры для обеспечения перспективных проектов энергоресурсами, – сказал Анатолий Серышев.