Защитить алюминиевые банки предложили в России

Требование об обязательной маркировке алюминиевых банок с напитками станет большим вызовом для пищевой индустрии, пишет Life.

Как отметила представительница Алюминиевой ассоциации Наталья Куденкова на 7-й Международной выставке упаковочной индустрии RosUpack 2023, бумажные наклейки с кодами могут создать ряд проблем – их эстетичность и надёжность под сомнением. Альтернатива – использование фольгированных алюминиевых мембран, которые без клея обжимным способом закрепляются на верхней части банок – так называемые платинки.

На выставке отметили, что у производителей напитков в алюминиевых банках сейчас выбор ограничен. Без маркировки товар со следующего года принимать не будут. При этом ежегодно в России производится и продаётся около девяти млрд банок, из них 2/3 для пивной отрасли, так что вопрос серьёзный.

По словам представителя отрасли, если вопрос будет решён в пользу алюминиевой мембраны, на конечной стоимости продукта это почти не скажется, так как её стоимость с печатью и нанесённым кодом маркировки будет меньше одного рубля. При этом потребитель получит двойную защиту: от фальсификата и контрафакта и от загрязнения.