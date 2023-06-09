Режим работы Сбербанка в Иркутской области 9-12 июня

Сбер поздравляет клиентов с наступающим праздником — Днем России — и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 9 по 14 июня.

9 июня (пятница) — офисы банка будут работать в стандартном режиме.

— офисы банка будут работать в стандартном режиме. 10 июня (суббота) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

— будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу. 11 июня (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

— будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье. 12 июня (понедельник) — нерабочий день. Будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

— нерабочий день. Будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы». 13-14 июня (вторник, среда) — стандартные рабочие дни.

С 10 по 12 июня обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка проводиться не будет, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов. Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 555-57-77.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самих отделениях Сбера, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на 10-12 июня, будут списаны в первый рабочий день. Платежи по кредитам 13 июня будут списываться в штатном режиме.

Платежи по кредитам физических лиц 10,11 и 12 июня будут списываться в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платёж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день (10,11 и 12 июня).

Пролонгация вкладов, сроки которых заканчиваются 12 июня, будет перенесена на 13 июня.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания срока вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.