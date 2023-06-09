Открытие семи апарт-отелей анонсировано в пяти городах России

Эксперты NF Group проанализировали развитие нового для регионов России сегмента апарт-отелей. По состоянию на конец марта 2023 года в пяти регионах страны (исключая Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край) действовало 10 апарт-комплексов, наибольшая часть которых находится в Новосибирске и Екатеринбурге.

Также девелоперы заявили об открытии семи апарт-отелей в городах: Нижний Новгород, Казань, Псков, Новосибирск и Иркутск. Суммарный номерной фонд новых проектов превысит 2 500 юнитов. Средний тариф на краткосрочное размещение в городских апарт-отелях составил 3 900 руб./сутки, в загородных – 8 200 руб./сутки. Учитывая активное развитие внутреннего туризма, можно спрогнозировать появление новых проектов в наиболее привлекательных локациях. Они зададут высокие стандарты сервиса и положительно повлияют на качество предоставляемых услуг в гостиничном секторе.

Эксперты NF Group проанализировали новый для регионов России рынок апарт-отелей. Развитие данного сегмента позволяет не только пополнить гостиничный фонд качественным предложением в городах с высоким туристическим потенциалом, но и инвестировать средства собственников в новый перспективный формат. Апарт-отели уже хорошо зарекомендовали себя в Санкт-Петербурге и заняли собственную нишу на рынке гостиниц уровня «3 звезды». При этом в регионах России он пока находится на начальной стадии развития.

По состоянию на конец марта 2023 года в пяти регионах России функционировало 10 апарт-отелей, соотношение городских, сервисных и загородных (рекреационных) объектов одинаковое. Сервисные апарт-отели представлены в Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске, рекреационные – в курортных локациях Челябинской и Калининградской областей. Суммарный номерной фонд апарт-отелей, прошедших официальную классификацию, составил около 1 000 юнитов. Наибольшее количество апарт-отелей расположено в Новосибирске и Екатеринбурге, где хорошо развита сфера туризма.

Запуск апарт-отелей по франшизе также анонсировали петербургские девелоперы Becar Asset Managment, YE’S и VALO. Заявлено открытие семи апарт-отелей суммарным номерным фондом более 2 500 юнитов в разных городах России.

По словам Ольги Широковой, партнера, регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group, на региональный рынок выходят новые качественные апарт-отели как в городских, так и в загородных локациях. Туристы уже познакомились с этим форматом в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому будут выбирать его и в новых местах.

Приобретение юнита в апарт-отеле — это инструмент инвестирования, в рамках которого собственник приобретает доходный актив. При этом управление осуществляет профессиональная УК. Ставка доходности зависит от самой локации, уровня развития туристической инфраструктуры, сезонности и событийной программы.

Средний тариф на краткосрочное размещение в городских апарт-отелях составил 3 900 руб./сутки, в загородных – 8 200 руб./сутки. Только пять апарт-отелей предлагали специальные тарифы долгосрочного проживания. В городских апарт-отелях средний тариф на размещение от одного месяца – 48 000 руб./месяц по всем типам номеров. Студии предлагались в долгосрочную аренду в среднем по 44 000 руб./месяц, номера с одной спальней – по 60 000 руб./месяц. В загородных (рекреационных) объектах долгосрочное проживание предлагается только в одном апарт-отеле – Ramada hotel and suites by Wyndham Novosibirsk Zhukovka, средний тариф – 70 000 руб./месяц.

Действующие проекты представлены в категориях «4 звезды», «3 звезды» и «без звезд». В сервисных городских апарт-отелях наиболее распространены объекты «без звезд» и «3 звезды» – на каждую категорию приходится примерно половина предложения номеров, тогда как в реакционных (апарт-отели в загородных локациях) превалирует более высокая категория «4 звезды» – 79% номерного фонда. Такая разница в распределении номерного фонда по категориям объясняется тем, что рекреационные объекты расположены в курортных зонах и изначально были ориентированы на более дорогой сегмент, в то время как городские сервисные апарт-отели имеют широкую целевую аудиторию и поэтому выбрали более низкую категорию для формального прохождения классификации.

Обслуживанием апарт-отелей в основном занимаются локальные УК. Из сетевых можно выделить петербургскую компанию «МТЛ», которая управляет частью номерного фонда в BonApart3* в Новосибирске, а также AYS!Group с апарт-отелем WOW.Aparts&Spa в поселке Шерегеш Кемеровской области. Также на рынке представлен объект под международным гостиничным брендом – Ramada hotel and suites by Wyndham Novosibirsk Zhukovka 4*. Рынок апарт-отелей в регионах России пока характеризуется низким уровнем конкуренции. Сетевые УК имеют большой опыт в девелопменте и управлении объектами, который можно применить на новом рынке.

Ольга Широкова добавляет, что формат апартаментов только начинает развиваться в регионах России. Хотя есть примеры городов, помимо Санкт-Петербурга, где рынок хорошо знаком с этим сегментом — Екатеринбург и Новосибирск. Учитывая активное развитие внутреннего туризма, апарт-отели получат дополнительный приток гостей, и управляющей компании будет проще обеспечить доходность для инвесторов.