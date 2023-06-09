Схема движения транспорта изменится в День России в Иркутске

Мероприятия, посвященные Дню России, состоятся в Иркутске 12 июня – в промежуток с 11:00 до 19:30 автомобильное движение по площади имени графа Сперанского будет закрыто, в связи с чем введут временные изменения в схемы движения общественного транспорта, сообщили в мэрии.

Автобусы № 3, 16, 23, 49, 64, 67, 80 при следовании от Глазковского моста в центр города будут направлены по Степана Разина, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам; двигаясь из центра города в направлении Глазковского моста, после улицы Ленина они пойдут по Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки «Сквер им. Кирова» и «Площадь графа Сперанского» исключат. Автобусы будут останавливаться на Степана Разина – трамвайной остановке «ул. Чкалова».

Движение автобусных маршрутов № 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 65, 66 при следовании от Глазковского моста в центр будет направлено по улицам Степана Разина, Свердлова, Ленина; в обратном направлении – после улицы Карла Маркса транспорт проследует по Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановку «Сквер им. Кирова» исключат, а «ул. Сухэ-Батора» временно перенесут на Ленина – на место существующей остановки автобусных маршрутов «Художественный музей».

Автобусы № 7к, 90 при следовании из центра в направлении Глазковского моста после Ленина пойдут по Канадзавы, Марата, Чкалова, без остановок на площади графа Сперанского.

Автобус № 74 при движении от Глазковского моста в центр города проследует по улицам Степана Разина, Свердлова, Ленина и далее по маршруту. Остановка «Сквер им. Кирова» будет исключена. При движении в сторону центра транспорт будет останавливаться на трамвайной остановке «ул. Чкалова», расположенной на Степана Разина.

Автобусы № 12, 16к будут следовать до остановки «Художественный музей». При движении из центра после улицы Ленина они поедут по Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина, с исключением остановки «Сквер им. Кирова» и «Площадь графа Сперанского».

Движение маршрута № 8 при следовании от Глазковского моста в центр города будет направлено по Степана Разина, Свердлова, Ленина, Горького, Сухэ-Батора, Желябова; в обратном направлении после улицы Ленина транспорт свернет на Канадзавы, Марата, Чкалова и далее пойдет по привычному маршруту. Остановки «Сквер им. Кирова» и «Площадь графа Сперанского» исключат. При следовании в центр автобусы будут останавливаться на улице Степана Разина, на месте существующей остановки трамвайных маршрутов «ул. Чкалова».

Автобусы № 56 при движении из центра города в предместье Радищева после улицы Ленина проследуют по Горького, Сухэ-Батора, Желябова, Декабрьских Событий, Рабочей и далее по маршруту; в обратном направлении – после улицы Рабочей транспорт пойдет по Декабрьских Событий, Карла Маркса, Ленина. Будут исключены остановки «Сквер им. Кирова», «Художественный музей», «Площадь графа Сперанского». При следовании из центра введут дополнительные остановки «ул. Сухэ-Батора» и «Цирк».

Автобусы № 48 при поездке от Маратовского кольца в центр города после улицы Рабочей будут направлены по Декабрьских Событий, Карла Маркса, Сухэ-Батора, Желябова.

С 7.00 до 24.00 12 июня движение автотранспорта по улице Марата на участке от улицы Канадзавы до улицы Чкалова будет осуществляться в одностороннем режиме.