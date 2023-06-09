Электронные посадочные талоны ввели в аэропорту Иркутска

Международный аэропорт Иркутска присоединился к системе использования электронных посадочных талонов – нововведение уже заработало, рассказали в организации.

«Пассажиры, вылетающие из воздушной гавани Приангарья, зарегистрировавшиеся на рейс через приложение или на сайте авиаперевозчика, могут не распечатывать посадочный талон, а сразу направляться в зону досмотра с электронным документом на экране смартфона», – пояснили в организации.

Новая технология работает на внутренних рейсах для путешественников авиакомпаний, которые имеют функции мобильной регистрации с QR-кодом – S7 Airlines, «Аэрофлот» и «Россия».

Раньше мобильные посадочные талоны при вылете из Иркутска нужно было распечатывать, прикладывая QR-код к специальному установленному автомату. Сегодня же бумажные документы требуются только тем, кто летит с багажом.

Электронные посадочные талоны работают в России с 2019 года. На сегодняшний момент технология внедрена более чем в 20 аэропортах страны.