Отец трех дочерей из Братска погиб в зоне спецоперации

Прощание состоялось накануне с Эдуардом Косых из города Братска Иркутской области – он погиб в зоне СВО, у мужчины остались три дочери, сообщил мэр Сергей Серебренников.

Братчанин родился 1 января 1977 года в Чите. Учился в братской школе № 38 до 9 класса. В 1995 году получил профессию столяр-плотник в профессиональном училище № 63. Работал на предприятиях города Братска.

В январе 2023 года Эдуард подписал контракт на принятие участия в специальной военной операции в составе ЧВК.

Помимо детей у него остались мама и жена.