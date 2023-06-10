Жители Иркутской области за сутки отдали мошенникам более 20 млн рублей

Шестнадцать местных жителей пострадали за сутки от действий мошенников в Иркутской области – в общей сложности они отдали аферистам 21 млн рублей, сообщили в региональной полиции.

В частности, накануне 75-летней иркутянке поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником Центрального Банка и сообщил о попытке аферистов оформить кредит на ее имя. Для сохранения денег он потребовал перевести их на «резервный счет». В результате пенсионерка потеряла более 12 млн рублей.

Аналогичным способом обманули 65-летнюю жительницу Иркутска. Ей на сотовый телефон позвонили лжесотрудники правоохранительных органов. Следуя инструкциям злоумышленников, женщина перевела им более 4,5 млн рублей.

По всем фактам следователями возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», максимальные санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.