Площадку с гимнастическим комплексом создадут в Усолье-Сибирском за 4 млн рублей

Новые объекты создадут в городе Усолье-Сибирском Иркутской области – спортивная площадки на пересечении ул. Купца Пономарева и Пожарского, а также сквер в районе ул. Сиреневая и Пожарского: на эти цели потратят около 4 млн рублей, следует из данных на портале госзакупок.

Скриншот с портала госзакупок

На указанных территориях разместятся гимнастический комплекс для воркаута, комплекс с уличными тренажерами, качели с навесом, лавочки, урны. Объекты появятся до 1 августа 2023 года.

В настоящее время ведутся поиски подрядчика, который реализует проект. Его выберут 14 июня.