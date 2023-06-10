Погода испортится в Иркутской области в выходные

Ухудшение погоды прогнозируется в Иркутской области в праздничные дни – в Приангарье придут дожди и грозы, следует из данных регионального УГМС.

10 июня

Температура воздуха днем составит +30,+35 градусов, при облачной погоде +20,+25 градусов. Ожидается переменная облачность, кратковременные осадки прогнозируются в Катангском районе.

Ветер юго-восточный, юго-западный будут дуть со скоростью 5-10 м/с, местами – до 14 м/с, в западных, северных районах северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Иркутске прогнозируются переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 6-11 м/с, температура +30,+32 градусов.

11 июня

Ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, грозы, ночью в западных районах, северо-западных и Усть-Кутском районах кратковременные, местами ливневые дожди, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура ночью составит +13,+18 градусов, местами +5,+10 градусов, днем +22,+27 градусов, при увеличении облачности до +17 градусов, в южных, верхнеленских и северо-восточных районах при малооблачной погоде +29,+34 градусов.

12 июня

Прогнозируется переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, грозы, днем в горах Восточного Саяна ожидаются ливневые дожди, ветер ночью северо-западный, днем восточной четверти 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура ночью составит +10,+15 градусов, местами +1,+6 градусов, днем +22,+27 градусов, при увеличении облачности +12,+17 градусов.