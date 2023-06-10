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Иркутский драмтеатр впервые поставит спектакль «Двенадцать стульев»: дата премьеры

Спектакль по роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» впервые будет поставлен в драмтеатре имени Охлопкова в Иркутске – премьера состоится 23 июня на основной сцене, рассказали в региональном правительстве.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

«В нашей комедии мы стараемся немного переосмыслить образ Ипполита Матвеевича. Хочется подарить иркутскому зрителю праздник и одновременно показать в главных героях человеческое содержание. Отмечу, что будет ошеломительный финал», – сообщил режиссер спектакля Андрей Любимов.

В спектакле прозвучат известные произведения Леонида Утёсова и Александра Вертинского, зрители увидят 17 зажигательных танцевальных номеров. Хореограф спектакля – Владимир Лопаев, аранжировщик – актер тетра Алексей Орлов.

Над постановкой работают более 20 артистов под руководством московского режиссера, создателя театра «АпАРТе».

Билеты на событие уже есть в продаже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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