Новые корпуса геронтологического центра построят в Маркова за миллиард: назван исполнитель

Контракт на сумму более 1 млрд рублей заключили на строительство новых корпусов геронтологического центра в поселке Маркова Иркутской области – работы осуществит компания ООО «Техносиббайкал», рассказали в региональном правительстве.

«Мы провели встречу с подрядчиком, наметили план работ. <…> Сумма контракта – более 1 млрд 187 млн рублей, на этот год предусмотрено 128 млн из федерального и областного бюджетов, это позволит провести подготовительные работы и подготовить фундамент», – рассказал министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

Уже на следующей неделе на площадке установят ограждение, начнутся подготовительные работы. Марковский геронтологический центр возведут по федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».