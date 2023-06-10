Онлайн-наблюдение за очередью на паромы до Ольхона ввели в Иркутской области

Камеры установили в Иркутской области за наблюдением за очередью на паромы, которые возят туристов до острова Ольхон и обратно, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«С наступлением жаркой погоды, выходных и праздничных дней предсказуемо выросло количество желающих посетить остров Ольхон. Чтобы водителям было проще планировать поездку и время выезда на переправу, министерство транспорта и дорожного хозяйства по моему поручению обеспечило установку двух камер видеонаблюдения со стороны материка», – рассказал глава региона.

С их помощью можно следить за очередью на переправу в режиме онлайн по ссылке.

Сейчас рейсы выполняют все три парома – «Дорожник», «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота». Транспорт работает без остановкок и технических перерывов.

«Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота» выполняют в день по 19-20 рейсов. Эти паромы принимают по 18 легковых авто, при наличии грузовых машин – 10-12 легковых автомобилей. «Дорожник» перевозит до 10 легковых машин. Среднее время ожидания парома – 2 часа.