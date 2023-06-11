Более 100 УК Иркутска получили уведомления о проведении испытаний на теплосетях

«Иркутскэнергосбыт» в период гидравлических испытаний теплосетей в областном центре заранее проводит информирование управляющих компаний и ТСЖ о необходимости отключения горячего водоснабжения для проведения работ – в этом году соответствующие уведомления получили свыше 100 организаций, сообщили в пресс-службе компании.

В частности, перед началом третьего этапа испытаний, который продлится с 13 по 23 июня, уведомления были направлены в 65 организаций, занимающихся обслуживанием многоквартирных домов в Свердловском районе от улицы Маяковского до улицы Лермонтова, а также в Первомайском, Университетском, Луговом и поселке Маркова.

6 июня успешно завершился период гидравлических испытаний в Ленинском округе, а 9 июня в части Свердловского и Правобережного. Для оповещения об отключениях энергетики также заранее направляли телефонограммы 79 управляющим компаниям и ТСЖ о проводимых работах.

Для информирования потребителей Иркутскэнергосбыт максимально использует цифровые сервисы и социальные сети. Данные об отключениях горячей воды размещается на сайте Иркутскэнергосбыта во вкладке «Отключения тепловой энергии». Пользователю нужно ввести интересующий адрес (название улицы и номер дома) в поисковой строке, либо найти объект на карте.

Данные об отключениях также публикуются в аккаунтах Оператора тепловых сетей Иркутска в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Телеграм». Также вся информация о работах поступает в систему «ГИС ЖКХ», справочную службу 500-100 и Единую дежурную диспетчерскую службу города Иркутска.

Обслуживающие организации получают соответствующие телефонограммы от энергетиков и в свою очередь доводят до жителей многоквартирных домов. В большинстве случаев для этого используются объявления на информационных стендах у подъездов.

Как отмечают энергетики, проведение гидравлических испытаний теплосетей после окончания отопительного сезона и отключение горячего водоснабжения – необходимая мера для подготовки к предстоящей зиме. Работы позволяют вовремя выявить недочеты и устранить их в теплый период. После успешного завершения испытаний тепловые сети заполняются, а управляющим компаниям направляется телефонограмма на включение внутридомовых систем.

С этого момент ответственность за горячее водоснабжение несет обслуживающая организация. При несвоевременном подключении горячей воды энергетики рекомендуют обращаться к Оператору тепловых сетей или в Единый энергетический информационно-справочный центр по номеру 8-800-100-9777, информация будет направлена в «Иркутскэнергосбыт» для проверки и реагирования.