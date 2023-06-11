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Как длинные июньские выходные отразятся на зарплатах иркутян

День России отметит страна 12 июня, в связи с чем у граждан появится дополнительный выходной. Как отдых отразится на заработной плате жителей Иркутска, рассказали в компании SuperJob.

«Наличие дополнительного выходного дня никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад. Также июнь является одним из самых выгодных месяцев в году для отпуска, поэтому можно смело планировать и не бояться особых финансовых потерь», – пояснил юрист организации.

Если работник будет трудиться 12 июня по инициативе начальника, или смена выпадет на этот день, то оплата за эти сутки должна производиться в повышенном размере, как правило, в двойном.

По данным опроса 13% россиян продлят июньский отпуск за счет дней, присоединенных ко Дню России. 65% россиян не будут брать дополнительные дни отдыха до либо после 12 июня. 

Больше всего же тех, кто будет продлевать отдых, – среди респондентов с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц – 16%. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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