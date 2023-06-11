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Летний отдых на Байкале подорожал на 15-20%

Заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов заявил о подорожании летнего отдыха на Байкале – в текущем сезоне цены выросли на 15-20 %, пишет ТАСС.

"Если с [минувшим] зимним периодом сравнивать, то незначительно изменились цены, если с прошлым летом, то [рост цен составил] в среднем порядка 15-20% по разным позициям и в зависимости от районов. Самые популярные направления – порядка 20%»,  –  рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что сильно поднялись в цене питание и транспорт. Проживание тоже подорожало, но не так существенно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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