Эксперт УК ПСБ назвал предпосылки для повышения ставки во втором полугодии

ЦБ на заседании совета директоров 9 июня сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Во втором же полугодии она может быть повышена в связи с тем, что проинфляционных факторов сейчас больше, чем дезинфляционных. В их числе, в частности, значительный рост бюджетных расходов, восстановление внутреннего спроса, ослабление рубля к бивалютной корзине на 15-16% с начала года, удорожание логистики импортных товаров, индексация тарифов ЖКХ и рост стоимости бензина, отмечает Управляющий активами УК ПСБ Георгий Воронков:

– По данным Росстата, инфляция остается на уровне, превышающем ожидания рынка и в среднем исторические данные в 3-4 раза: с 30 мая по 5 июня показатель составил 0,21%. Эту ситуацию нужно наблюдать в развитии. Необходимо отслеживать статистику следующих недель и оценить динамику на месячном, более подробном базисе: статистика за май выйдет уже после сегодняшнего заседания. Предполагаем, что по состоянию на конец года ставка будет на уровне 8-8,25%.