Большинство турмаршрутов закрыли в Иркутской области из-за угрозы пожаров

Высокие классы пожарной опасности на территориях, через которые пролегают туристические маршруты, зафиксировали в Иркутской области: из-за этого почти все направления пришлось закрыть, следует из данных ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Ограничения коснулись популярных маршрутов Темная падь – Старая Ангасолка, Листвянка – Большое Голоустное, Порт Байкал, Тажераны, Акватория пролива Малое море с островами, Сарайский пляж, Юг острова Ольхон.

При этом по-прежнему открыты Север острова Ольхон, озеро Сухое, направления Бакланий камень – Бугульдейка, Курма – Кочериково.