Количество выпускаемых в РФ домов на колесах собираются увеличить на 15%

Более 3,5 тысячи автодомов произвели в России в 2022 году. В 2023-м это число собираются увеличить на 15%, пишет ТАСС со ссылкой на эксперта Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрея Артюхова.

«По итогам 2022 года было выпущено свыше 3,5 тыс. домов на колесах и жилых прицепов – караванов, в этом году наблюдается положительная динамика, планируется произвести свыше 4 тыс. автодомов», – сказал спикер.

В частности, компания «Сэндтреккер» из Московской области получила субсидию на выпуск транспорта. Кроме того, «Автокемпер пром» в ближайшее время запустит второй цех по производству автономных жилых модулей.

Всего в России на сегодняшний день насчитывается порядка 30 тыс. владельцев автодомов и жилых прицепов.