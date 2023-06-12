Четверть работодателей в Иркутске уверены, что спортсмены трудятся лучше

Аналитики SuperJob провели опрос среди работодателей в Иркутске и пришли к выводу, что 26% из них считают сотрудников, которые занимаются спортом, более продуктивными, рассказали SIA.RU в организации.

«Почти каждый второй работодатель – 48% – не замечает разницы между сотрудниками, которые занимаются спортом, и теми, кто далек от него: по их мнению, любители физкультуры работают ничуть не лучше и не хуже других. В каждой четвертой компании – 26% – считают, что спортсмены трудятся результативнее остальных», – сообщили агентству.

Как отметили 2 из 3 работодателей, или 66%, – тот факт, что соискатель занимается спортом, никак не повлияет на его трудоустройство в их компанию. Хорошую спортивную подготовку считают преимуществом потенциального сотрудника в 29% организаций, недостатком – лишь в 1%.

Чтобы сотрудники занимались спортом, 2 из 3 компаний не принимают никаких мер: бизнес не считает это своей прямой задачей. В 17% предприятий периодически проводят спортивные мероприятия, в каждой десятой для сотрудников организованы бесплатные спортивные занятия.

Около 6% полностью или частично оплачивают своим работникам тренировки. Физкультминутки в течение дня проводят только в 2% организаций.