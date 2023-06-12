Именной алмаз вручили острову Ольхон на открытии летнего турсезона

Летний туристический сезон открыли на Ольхоне в Иркутской области – в рамках праздника природный объект получил алмаз «Остров Ольхон – Алмаз Байкала», его передали в фонд Хужирского краеведческого музея им. Н.М. Ревякина, рассказали в региональном правительстве.

«Мы обсудили, какие мероприятия нужны и когда их лучше проводить. Ну, а реплика алмаза, названного в честь острова Ольхон, станет еще одной местной достопримечательностью, а также поводом познакомиться с коллекцией музея и историей острова», – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Праздничные мероприятия на Ольхоне открылись пятым гастрономическим фестивалем Olkhon Food Market. Также состоялся фестиваль сапсерфинга Aloha Olkhon SUP-fest. Прошло рабочее совещание по развитию событийного и гастрономического туризма.

Напомним, в этом году «Алроса» реализует проект «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии». Один из камней 52,21 карата назвали в честь самого крупного острова озера Байкал – Ольхона.