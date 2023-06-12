День России в Иркутской области отпразднуют под дождем

Непогоду спрогнозировали синоптики на День России – в период праздника по всей области ожидаются дожди, грозы, а также ветер, следует из данных Иркутского УГМС.

«12 июня по области местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, местами до 21-26 м/с», – рассказали в организации.

Температура воздуха днем по региону составит +18,+23 градусов, при облачной погоде +10,+15 градусов. По Иркутску ожидается +11,+13 градусов, днем +19,+21 градусов.

На Байкале сегодня тоже непогода: там облачно с прояснениями, идут кратковременные дожди, видны грозы, по югу местами возможны сильные дожди, ливни. Ветер северо-западный дует со скоростью 10-15 м/с, местами порывы составляют 20-25 м/с.