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Только каждый третий иркутянин готов сдать биометрические данные

Иркутяне не торопятся сдавать биометрические данные: лишь 39% горожан, получавших подобные предложения, согласились это сделать, рассказали аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

«Свое решение они аргументируют соображениями безопасности, а также желанием в скором будущем пользоваться всеми преимуществами современных технологий. Каждый второй отказался – 52%: по их мнению, сохранность информации отнюдь не гарантирована, а последствия утечки данных могут создать серьезные проблемы. Еще 9% пока думают над ответом», – пояснили в организации.

С запросами на сдачу биометрических данных мужчины сталкиваются почти вдвое чаще женщин – 17% против 9% соответственно. Впрочем, представители сильной половины чаще слабой противятся подобным предложениям – 60% и 45%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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