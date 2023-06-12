Жительница Шелехова по совету сына отдала мошенникам 1 млн рублей

Пенсионерку из города Шелехова Иркутской области обманули мошенники – они предложили ей заработать на инвестициях, в результате чего пострадавшая осталась без 1 млн рублей, сообщили в региональной полиции.

Ранее женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником известной инвестиционной компании, предложил вложить деньги в акции различных организаций для того чтобы увеличить доход в несколько раз.

«Заявительница не спешила с действиями и решила спросить совета у своего сына, который объяснил пенсионерке, что на инвестициях действительно можно заработать, и посоветовал вложить сбережения», – рассказали правоохранители.

Брокеры оказались обманщиками, в результате чего пенсионерка потеряла деньги: эти средства она взяла в кредит.