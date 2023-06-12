Поселку Раздолье в Усольском районе грозит подтопление

Неблагоприятная гидрологическая обстановка прогнозируется в районе села Раздолье в Усольском районе Иркутской области – в населенный пункт направлены спасатели для оперативного реагирования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Вечером 12 июня и ночью 13 июня на реке Китой в районе поселка Раздолье ожидается повышение уровня воды до отметок 270-310 см при критической отметке 280 см, возможен выход воды на пониженные участки местности», – рассказали в ведомстве.

В группу спасателей вошли 11 опытных специалистов, которые неоднократно принимали участие в оказании помощи населению во время паводков. С собой у них две единицы техники, плавсредства, гидрокостюмы и беспилотники для мониторинга.