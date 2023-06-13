Названы ТОП-20 самых востребованных специалистов в Иркутской области

По данным аналитики hh.ru, самые востребованные специалисты в Иркутской области – водители, именно их чаще всего ищут работодатели в регионе (7,1% от всех активных вакансий на 31.05.23.).
На втором месте – менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (6,7%), на третьем – продавцы-кассиры и продавцы-консультанты (5,7%). В первой десятке наиболее востребованных также машинисты (4,8%), врачи (3,4%), повара, пекари, кондитеры (2,8%), бухгалтеры (2,4%), электромонтажники (2,1%), разнорабочие (2%) и кладовщики (1,8%).
Кроме того, в топ-20 самых нужных рынку труда специалистов в регионе вошли инженеры ПТО, инженеры-сметчики, сервисные инженеры и инженеры-механики, автослесари и автомеханики, прорабы и мастера СМР, торговые представители, упаковщики, комплектовщики, слесари и сантехники, инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики, сварщики, курьеры.
Топ-20 самых востребованных специалистов в Иркутской области на 31.05.2023
|
Профессия
|
Доля от всех вакансий в регионе
|
Водитель
|
7,1%
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
6,7%
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
5,7%
|
Машинист
|
4,8%
|
Врач
|
3,4%
|
Повар, пекарь, кондитер
|
2,8%
|
Бухгалтер
|
2,4%
|
Электромонтажник
|
2,1%
|
Разнорабочий
|
2,0%
|
Кладовщик
|
1,8%
|
Инженер ПТО, инженер-сметчик
|
1,6%
|
Сервисный инженер, инженер-механик
|
1,6%
|
Автослесарь, автомеханик
|
1,5%
|
Прораб, мастер СМР
|
1,5%
|
Торговый представитель
|
1,5%
|
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Упаковщик, комплектовщик
|
1,4%
|
Слесарь, сантехник
|
1,4%
|
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
|
1,4%
|
Сварщик
|
1,3%
|
Курьер
|
1,3%