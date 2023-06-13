Названы ТОП-20 самых востребованных специалистов в Иркутской области

По данным аналитики hh.ru, самые востребованные специалисты в Иркутской области – водители, именно их чаще всего ищут работодатели в регионе (7,1% от всех активных вакансий на 31.05.23.).

На втором месте – менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (6,7%), на третьем – продавцы-кассиры и продавцы-консультанты (5,7%). В первой десятке наиболее востребованных также машинисты (4,8%), врачи (3,4%), повара, пекари, кондитеры (2,8%), бухгалтеры (2,4%), электромонтажники (2,1%), разнорабочие (2%) и кладовщики (1,8%).

Кроме того, в топ-20 самых нужных рынку труда специалистов в регионе вошли инженеры ПТО, инженеры-сметчики, сервисные инженеры и инженеры-механики, автослесари и автомеханики, прорабы и мастера СМР, торговые представители, упаковщики, комплектовщики, слесари и сантехники, инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики, сварщики, курьеры.

Топ-20 самых востребованных специалистов в Иркутской области на 31.05.2023