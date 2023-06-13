Как длинные июньские выходные отразятся на зарплате иркутян?

По данным опроса SuperJob, 13% россиян продлят июньский отпуск за счет дней, присоединенных ко Дню России.

12 июня – День России по закону является нерабочим праздничным днем. Учитывая, что в этом году 12 июня выпадает на понедельник, в июне работники, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать три дня подряд: 10, 11 и 12 июня (с субботы по понедельник).

Наличие дополнительного выходного дня никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад. Также июнь является одним из самых выгодных месяцев в году для отпуска, поэтому можно смело планировать и не бояться особых финансовых потерь.

Если работник будет работать в 12 июня (по инициативе работодателя или смена выпадет на этот день), то работа в этот день должна быть оплачена в повышенном размере (как правило, в двойном).