Названы главные тренды клиентского сервиса в Иркутской области

Контакт-центр «Слаты» рассказал, почему покупатели все чаще обращаются в мессенджерах.

В месяц контакт-центр торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» принимает более 6000 обращений, отмечая, что покупатель стал уходить в мессенджеры, сокращая время на контакт. Практически 90% вопросов от покупателей решаются после первого звонка, а таким характеристикам, как эмпатия и вовлеченность оператора, уделяется максимальное внимание. Как меняется потребитель и его диалог с торговыми сетями, какие сейчас тренды на рынке регионального клиентского сервиса, рассказала руководитель контакт-центра торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Александра Пашковская.

Психологически комфортное время для ожидания

– Изначально, когда мы создавали контакт-центр, было важно именно дать личное общение с представителями наших сетей. Здесь стоит не забывать и о региональных особенностях – мы живем в Сибири, и на тот момент, когда в центральной части России уже все свободно общались через сообщения в мессенджерах, наши покупатели просили о личном контакте – это было важно, как и скорость обслуживания. Отметим, что среднее время ожидания ответа на линии, которое и по международным стандартам является психологически комфортным, это 30-40 секунд, в чатах – 25 секунд. Большая часть разговоров, а именно около 90%, имеет оптимальную длительность – 140 секунд, а 92% обращений покупателей решается с первого звонка.

Нужны в работе операторы с эмпатией

– Покупатели стали более требовательными, знающими свои права, уделяющие внимание деталям. При этом, со стороны сети они ожидают максимум заинтересованности в решении своего вопроса, оперативности, вовлеченности, в том числе и эмоциональной, а не сухого ответа. Поэтому такому качеству как эмпатия оператора мы уделяем большое внимание.

Люди стали больше держать личные границы

– Мы три года назад создали контакт-центр, т.к. был запрос на голосовой ответ, на прямое общение с покупателем. Но, постепенно чаты и мессенджеры стали вытеснять личный контакт. Не исключаем, что события последний лет, в том числе и пандемия, внесли свои корректировки. Тренд особенно изменился у нас в этом году. Если еще в прошлом году соотношение было 50 на 50, то сейчас именно мессенджеры и социальные сети стали превалировать. Также, сейчас мы максимально автоматизируем получение первичной информации от покупателя, чтобы снизить количество транзакций. И в ближайшем будущем мы видим, что покупателю будет удобнее связываться с нами и через приложение «Моя Слата», и в социальных сетях, т.е. делаем упор на каналы самообслуживания. Хорошую обратную связь и оценку работы магазинов и наших сервисов мы получаем и в Яндекс.Картах и 2GIS.

Тренд на скорость и сокращение контакта

– По статистике, в нынешнее время, на покупателя в день обрушивается более 15-20 тысяч различного рода сообщений. Информации стало очень много, как и каналов взаимодействия. Поэтому, этот тренд влияет на все! Начиная с того, что у нас быстрыми темпами растет число операций через кассы самообслуживания. Так и при контакте с операторами сети покупателю важно решить свой вопрос максимально быстро без дополнительного раздражения. Поэтому мы максимально упростили IVR.

Покупатели стали оставлять персональные запросы

– Мы рады, что наши покупатели очень открыто оставляют нам запросы по расширению или дополнению ассортимента, все пожелания мы передаем в коммерческую дирекцию. К примеру, в сети супермаркетов «Слата», в зависимости от площади магазина и района позиционирования, может различаться ассортимент по представленности и широте. Покупатели просят вводить ассортимент wellness продукции, больше вегетарианских предложений или конкретные марки.

Покупатель быстро привыкает к хорошему

– Здесь хотелось бы отметить, что помимо уже привычных маркетинговых акций и промо предложений, в наших сетях вводятся новые практики для покупателей. К примеру, уже ни раз запускали геймефицированные механики, где покупатели играючи могут получить специальные скидки, подарки или бонусы на карту лояльности. И как показала практика, покупатели быстро привыкают к данным опциям и просят их уже на постоянной основе. Особенно это приглянулось молодому покупателю.