Прибыль Сбербанка за пять месяцев 2023 года составила 589 млрд рублей

Рентабельность капитала составила 23,9%, а достаточность общего капитала – 13,5% при рекордных дивидендах 565 млрд руб., сообщает издание «Коммерсантъ».

«Потребительская и деловая активность продолжает восстанавливаться, темпы роста кредитования сохраняются на высоком уровне. В этом месяце мы выдали максимальный с начала года объем кредитов – 2,4 трлн руб. частным и корпоративным клиентам. Совокупный кредитный портфель вырос на 8,6% с начала года и превысил 33 трлн руб.», – отметил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, банк сумел сохранить достаточность общего капитала на высоком уровне 13,5% даже с учетом рекордных дивидендов в размере 565 млрд руб. Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка по итогам первых четырех месяцев нынешнего года составляла 470,9 млрд руб.

В 2022 году чистая прибыль Сбербанка по РПБУ упала на 75,7% относительно 2021-го и составила 300,2 млрд руб. В апреле 2023 года акционеры Сбербанка приняли решение выплатить рекордные дивиденды по итогам 2022-го в размере 25 руб. за акцию. Сообщалось, что на выплаты направят 565 млрд руб. – это максимальный показатель за всю историю банка. В ноябре 2022 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк планирует выплатить дивиденды в 2023 году.