Отели 5*: нужны ли они Иркутску?

Спрос на премиальный отдых в России растет. Чего не скажешь о количестве пятизвездочных отелей. Такие объекты размещения в дефиците во многих городах, и Иркутск – не исключение. В городе есть пара небольших 5* бутик-отелей, но они не покрывают спрос. К концу года рядом вместе с восстановленными Курбатовскими банями* откроют новый пятизвездочный отель на 80 номеров. Впереди – реконструкция здания Востсибугля. Изменит ли это ситуацию? Является ли отсутствие 5* отелей стоп-фактором для посещения Байкала и как развитие этого сегмента бизнеса в целом скажется на развитии региона? Газета Дело решила разобраться в ситуации вместе с экспертами туррынка. Сегодня своим мнением делятся исполнительный директор Ассоциации «Байкальская Виза» Константин Бушуев и заместитель исполнительного директора по отельному направлению Ассоциации «Байкальская Виза» Екатерина Макарова.

«Спрос есть, предложения нет»

В последние годы спрос на премиальный отдых в России, на 5* отели существенно увеличился. В чем причина?

Екатерина: Выезд за границу сейчас, в связи с геополитической ситуацией, – не самая простая задача. В связи с этим туристы уровня «премиум» обратили свое внимание на внутрироссийские направления, по привычке запрашивая качественный пятизвездочный сервис.

Готова ли, на ваш взгляд, отельная инфраструктура в Иркутске к таким запросам? Каких отелей в нашем городе много, а каких не хватает?

Екатерина: В Иркутске 7 гостиниц располагают фондом свыше 100 номеров, 10 отелей – от 50 до 100 номеров. Еще порядка 50 гостиниц – это мини-отели, чей номерной фонд варьируется от 10 до 50 комнат. 5* отели в Иркутске представлены небольшими бутик-отелями.

Их достаточно? Они покрывают текущий спрос?

Екатерина: Здесь важна целевая аудитория. Если мы говорим о платежеспособных индивидуальных туристах, то спрос с их стороны эти отели, вероятно, удовлетворить могут. Другой момент – продолжительность проживания. Как долго гости планируют оставаться в Иркутске? Сутки? Двое? К сожалению, Иркутск не может предложить интересную программу для пребывания любых, а не только платежеспособных туристов в городе свыше суток. Нам не хватает интересных экскурсий, исторических квестов с элементами театрализованных шоу, которые можно встретить в других городах России.

Если говорить о MICE-туризме, то запрос деловых гостей часто звучит так: нам нужно разместить 40-150 гостей в пятизвездочном отеле в одноместном размещении, провести конференцию в этом же отеле и потом уехать на Байкал – и тоже в пятизвёздочный отель. Такие запросы есть, но удовлетворить их сейчас, увы, Иркутск не может.

«На Байкале больших отелей нет»

Как часто появляются подобные запросы? Что, помимо дефицита номерного фонда, мешает развитию этого направления?

Екатерина: Любой гость всегда соотносит сочетание цена/качество. Как правило, он не готов жить в «пятерке» за 20-30 тысяч в сутки. Но для адекватного ценообразования важна загрузка отеля. Если пятизвездочный отель будет уверен в спросе и сможет планировать среднегодовую загрузку на уровне 60-70%, то стоимость номеров будет вполне разумной.

По статистике, львиную долю городских пятизвездочных отелей занимают деловые туристы, причем высшего звена: топ-менеджеры, собственники бизнеса. Но в связи с тем, что в Иркутске сейчас деловая активность крайне низкая: нет значимых мероприятий, таких как Байкальский экономический форум, выставки потеряли прежнюю привлекательность, то и деловых туристов, можно сказать, кот наплакал. Пока деловой событийный календарь не начнет включать в себя мероприятия межрегионального и федерального значения, говорить об инвестиционной целесообразности строительства пятизвездочных отелей в Иркутске сложно. Хотя, надо признать, что даже при такой конъюнктуре рынка инвесторы идут на столь смелые проекты. В ближайшие год-два мы ожидаем в Иркутске открытие как минимум двух отелей уровня 5* с общим номерным фондом порядка 200 номеров.

Сейчас, пока полноценных 5* отелей нет, является ли это стоп-фактором для посещения Байкала?

Константин: Это, скорее, сдерживающий фактор. Любые гости, в том числе премиального уровня, готовы мириться с отсутствием высококлассных отелей в заповедных местах, куда можно отнести и Байкал, поскольку понимают, какие сложности сопутствуют появлению таких средств размещения и какая нагрузка на экологию может возникнуть, да и цена, скажем прямо, тоже будет иметь значение.

У Байкала есть другая – более важная – проблема. Разместить группу свыше 30-50 человек в одном отеле в одноместных номерах является практически невозможным. Нет у нас на Байкале больших отелей даже уровня 4*. Максимальная загрузка круизных судов тоже ограничена – 30-45 человек, и это при двухместном размещении. А в деловом туризме приветствуется все-таки одноместное. И здесь мы сильно проигрываем другим регионам. Вот это реальный стоп-фактор для развития делового туризма на Байкале, но не главный.

А какой главный?

Константин: Стоимость авиабилетов. Сейчас перелет Москва-Иркутск обойдется в сумму порядка 25 тыс. руб. С такими ценами мы серьезно проигрываем в привлекательности другим регионам, например, Карелии, Калининграду или Татарстану. Деловой гость или турист хорошо подумает и посчитает, прежде чем отправиться на Байкал.

«Будет спрос – будут инвесторы»

В чем, на ваш взгляд, основная причина того, что в Иркутске так долго не строили 5* отели? Не было инвесторов, денег?

Екатерина: Инвесторы есть и деньги есть. Но любой инвестор всегда оценивает окупаемость своих вложений. Окупаемость отеля – это, как правило, 8-12 лет, а пятизвездочного – все 15-18. Инвестиции в этот бизнес напрямую зависят от деловой и туристической активности региона. Будет устойчивый спрос на такой вид размещения – инвесторов искать не придется.

Если говорить про Байкал, то здесь, помимо туристических потоков, есть и другие важные моменты, сдерживающие активность инвесторов: нерешённые вопросы с землей, с инфраструктурой – есть требования по централизованному водоснабжению, канализации, электроснабжению, утилизации отходов. И пятизвездочный отель – не панацея. Выйти из прекрасного отеля и наступить в лужу на разбитой проселочной дороге – совсем не то, что ожидает увидеть платежеспособный турист. Ему важна инфраструктура места пребывания.

Может ли строительство 5* отелей принципиально изменить ситуацию с развитием туризма в регионе, динамику турпотока?

Константин: Здесь важен комплексный подход. Развивать туризм, создавать инфраструктуру и строить отели нужно параллельно. Очень рассчитываем, что Байкальск станет в этом смысле хорошим примером такого подхода. Есть заинтересованность властей разного уровня в развитии этого города, есть заинтересованность инвесторов в реализации качественных проектов. Безусловно, не всё просто, есть вопросы, которые требуют решения на региональном и федеральном уровне. Но, уверен, через несколько лет Байкальск станет местом обязательного посещения для гостей региона.

Справка: *Курбатовские бани – объект культурного наследия, который воссоздают с нуля по архивным документам. Это один из крупнейших в регионе частных инвестиционных проектов в области туризма и отдыха. Помимо решения задачи сохранения внешнего облика здания, инвестор проекта строительства – ООО «Прибайкалье» (входит в Эн+) – оставит неизменным и его функциональное назначение. Это будет современный Спа-комплекс, один в один повторяющий облик элитного в конце XIX – начале XX века заведения. Строительство Курбатовских бань началось летом 2021 года. Инвестор также принял решение не только восстановить бани как таковые, но и придать объекту новое звучание. Для Иркутска, в котором активно развивается исторический туризм и с которого начинаются все путешествия на Байкал, актуально развитие гостиничного дела. Поэтому вполне логично было открытие рядом с банным комплексом отеля с видом и выходом к Ангаре.