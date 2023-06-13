Продукцию Иркутской области представили на тематическом вечере «Вкус Сибири» в МИД России

Шеф-повара и производители из 11 регионов познакомили с уникальными сибирскими продуктами и сибирской кухней представителей более 40 посольств и дипломатических миссий. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Иркутская область приняла участие в вечере, организованном совместно с проектом «Гастрономическая карта России». Компания «Дикая Сибирь» предложила гостям угощения из сибирских ягод и кедровых орехов, BaikalSea – байкальскую воду.

Участников и гостей вечера поприветствовали директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России Мария Захарова и руководитель Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России Вячеслав Фатин.