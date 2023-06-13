Россиянам рассказали об особых свойствах алюминиевой упаковки

В России выпускают алюминиевую фольгу выпускают толщиной от 4,5 до 240 микрон. На её основе делают гибкую упаковку, алюминиевую ленту и фольгу для бытовых и технических целей. 4,5 микрона - это 0,0045 миллиметра, то есть такая фольга в несколько раз тоньше человеческого волоса. Объём рынка алюминиевой фольги в России составляет около 70–80 тысяч тонн ежегодно. Об этом рассказали в Москве на 27-й Международной выставке упаковочной индустрии RosUpack 2023, передает издание Life.ru.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Помимо конечной продукции — традиционной бытовой фольги в рулончиках — на выставке продемонстрированы образцы фольги гладкой, фольги с печатью для изготовления упаковок для конфет, кофе и фармацевтических препаратов, фольги кашированной с бумагой для кондитерских изделий и другого применения, фольги с комбинированными материалами для колпачков и капсул для вина и шампанского, фольги для пищевых контейнеров и других продуктов.

Благодаря уникальным защитным и асептическим свойствам алюминия именно этот металл всё шире применяется в упаковочных материалах для пищевой и фармацевтической промышленности. Он обеспечивает продуктам максимальную защиту от неблагоприятных факторов внешней среды, надолго сохраняя их вкусовые качества и потребительские свойства.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

В этом году проведение выставки совпало с 30-летним юбилеем крупнейшего производителя алюминиевой фольги в России завода САЯНАЛ. В марте 2023 года в рамках КЭФ (Красноярского экономического форума) было подписано соглашение с властями Хакасии о расширении производственных мощностей САЯНАЛа.

— Алюминий идеально встраивается в концепцию бережливого производства, - поясняет руководитель отдела маркетинга "Дивизиона Даунстрим" РУСАЛа Наталья Сюмер. — Этот металл помимо своих барьерных свойств и уникальной пластичности и прочности полностью перерабатываем.

Что касается алюминия от РУСАЛа, то в компании заявляют, что сейчас 98% его объёма производится с использованием возобновляемого природного ресурса — гидроэлектроэнергии. Это даёт возможность более чем в семь раз снизить углеродный след при выпуске продукции.