Домклик назвал регионы с самой дешёвой загородной недвижимостью

Аналитики Домклик Сбербанка проанализировали витрину объявлений и выделили регионы с минимальной средней стоимостью загородного жилья. Эксперты выяснили, что загородная недвижимость дешевле всего в Курганской области, где м2 в среднем стоит 27,2 тыс. рублей. В топ-5 регионов с самым доступным загородным жильём также вошли Республика Мордовия (28,2 тыс. рублей), Вологодская и Смоленская области (по 32 тыс. рублей), а также Брянская область (32,2 тыс. рублей).
Топ-10 регионов с наименьшей средней стоимостью м2 загородной недвижимости (по данным Домклик на июнь 2023 год)
|
Регион
|
Средняя стоимость м2, тыс. рублей
|
Курганская область
|
27,2
|
Республика Мордовия
|
28,2
|
Вологодская область
|
32,0
|
Смоленская область
|
32,0
|
Брянская область
|
32,2
|
Псковская область
|
33,2
|
Кемеровская область
|
33,8
|
Архангельская область
|
34,3
|
Республика Коми
|
34,4
|
Орловская область
|
35,2
Самые высокие расценки на загородную недвижимость зафиксированы в Санкт-Петербурге (141,4 тыс. рублей). Далее идут Москва (135,5 тыс. рублей), Московская область (94 тыс. рублей) и Севастополь (85,6 тыс. рублей). По данным Домклик, средняя стоимость загородного м2 в России — 59,5 тыс. рублей.
В исследовании для каждого региона рассчитано среднее арифметическое значение стоимости м2 загородной недвижимости. Учитывались актуальные на начало июня 2023 года объявления на витрине Домклик (дома и участки).