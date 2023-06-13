Домклик назвал регионы с самой дешёвой загородной недвижимостью

Аналитики Домклик Сбербанка проанализировали витрину объявлений и выделили регионы с минимальной средней стоимостью загородного жилья. Эксперты выяснили, что загородная недвижимость дешевле всего в Курганской области, где м2 в среднем стоит 27,2 тыс. рублей. В топ-5 регионов с самым доступным загородным жильём также вошли Республика Мордовия (28,2 тыс. рублей), Вологодская и Смоленская области (по 32 тыс. рублей), а также Брянская область (32,2 тыс. рублей).

Топ-10 регионов с наименьшей средней стоимостью м2 загородной недвижимости (по данным Домклик на июнь 2023 год)

Регион Средняя стоимость м2, тыс. рублей Курганская область 27,2 Республика Мордовия 28,2 Вологодская область 32,0 Смоленская область 32,0 Брянская область 32,2 Псковская область 33,2 Кемеровская область 33,8 Архангельская область 34,3 Республика Коми 34,4 Орловская область 35,2

Самые высокие расценки на загородную недвижимость зафиксированы в Санкт-Петербурге (141,4 тыс. рублей). Далее идут Москва (135,5 тыс. рублей), Московская область (94 тыс. рублей) и Севастополь (85,6 тыс. рублей). По данным Домклик, средняя стоимость загородного м2 в России — 59,5 тыс. рублей.

В исследовании для каждого региона рассчитано среднее арифметическое значение стоимости м2 загородной недвижимости. Учитывались актуальные на начало июня 2023 года объявления на витрине Домклик (дома и участки).