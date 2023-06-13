Активность соискателей падает в Иркутской области

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с резюме в Иркутской области. Оказалось, что в мае по сравнению с апрелем активность соискателей снизилась в регионе на 5%.

Если сравнивать изменения по числу активных резюме в Иркутской области от месяца к месяцу, заметно сокращение соискательской активности: -5% в мае относительно апреля, и -5% в апреле относительно марта. При этом, количество открытых и обновленных резюме по итогам мая пока суммарно больше, чем год назад: в мае 2023 на 9% больше, чем в мае 2022.

Для сравнения, в целом по стране тренд на снижение интереса соискателей к поиску новой работы также заметен: в мае относительно апреля число активных резюме сократилось на 5%, а в Сибирском ФО - на 6%.

Если анализировать, какие специалисты стали реже выходить на рынок труда в поиске работы в этом году, по сравнению с годом ранее, то заметнее всего снизилась активность соискателей из таких направлений как «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (-13%), «Розничная торговля» (-10%), «Продажи, обслуживание клиентов» (-8%), «Страхование» (-7%), «Финансы, бухгалтерия» (-6%).

Наоборот, заметно чаще стали искать работу представители высшего и среднего менеджмента (+74%), специалисты по стратегии, инвестициям, консалтингу (+26%), кадры из сферы добычи сырья (+18%), а также производственники (+15%).

А наибольшей популярностью среди жителей Иркутской области пользуется работа в сфере рабочего персонала (20% резюме относятся к этой профессиональному направлению), сферах продаж домашнего, обслуживающего персонала (17%), продаж, а также транспорта и логистики (по 16%).