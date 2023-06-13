Карту «серого» майнинга Иркутской области с начала года пополнила тысяча криптоэнтузиастов

Более 5100 точек «серого» майнинга зафиксировано энергетиками на территории региона – это зоны, где добывают криптовалюту в непредназначенных для этого местах. С начала года специалисты «Иркутскэнергосбыта» добавили на карту почти тысячу новых обозначений.

Больше всего проблемных точек в столице региона. Очертания Иркутска на карте сложно разобрать, так много сигнализирующих о нелегальном майнинге красных отметок. Далее следует ещё одно крупное муниципальное образование – это Ангарский городской округ. Здесь около 500 адресов с подозрением на добычу криптовалюты в бытовом секторе. На границе между Ангарском и Шелеховским районом также зафиксировано скопление добытчиков криптовалюты –более 300 отметок на карте. И почти не отстаёт Хомутовская агломерация, в которой насчитывается 250 обозначений. Далее за ними следуют еще два муниципальных образования– Мамоновское и Молодежное.

Напомним, майнинг криптовалюты в неприспособленных местах приводит к пожарам. Оборудование это энергоёмкое, оно не может быть безопасно подключено к бытовым сетям. Круглосуточная работа подобной техники на балконах жилых домов, в садоводствах, гаражах приводит к печальным последствиям: аварийным отключениям, скачкам напряжения. Могут произойти короткое замыкание проводки и пожары. Один из последних произошел в садоводстве под Ангарском в начале июня. От возгораний страдает не только сам криптопредприниматель, но и его соседи. Для безопасности следует ставить технику там, где её работа будет соответствовать электротехническим требованиям и не доставит неудобств другим.

Сообщить о подобных случаях можно по телефону Единого энергетического информационно-справочного центра 800-100-9-777, на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru или в аккаунты компании в социальных сетях «Свет38» или «Иркутскэнергосбыт»