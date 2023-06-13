ОСАГО «по акции»: чем это чревато?

Люди стали чаще совершать покупки, не выходя из дома, даже полисы ОСАГО можно купить по телефону. Однако не всегда это безопасно. Мошенники придумали ряд преступных схем по продаже липовых полисов. Аферисты представляются страховщиками и предлагают «выгодные» условия покупки или даже создают для этого поддельные сайты страховых компаний. Ничего не подозревающие граждане регулярно попадаются на удочку. Об этом сообщили эксперты «Страхование: общественная экспертиза».

Недавно в Санкт-Петербурге автовладельцу позвонил якобы сотрудник известной страховой компании, напомнил о скором истечении срока действия полиса и предложил оформить новый. Аферист говорил по скрипту, четко отвечал на все вопросы. Кроме того, мошенник предложил большую скидку. Однако это насторожило мужчину, поэтому он попросил отправить предварительную версию документа на почту. Посмотрев бумаги, мужчина согласился на покупку по «акции». Мошенник прислал для оплаты ссылку на сайт, который выглядел точно так же, как у страховой компании.

Автолюбитель перевел денежные средства и только через некоторое время решил проверить покупку на сайте РСА. Оказалось, что такой полис существует, но зарегистрирован на другого человека.

Похожий случай произошел и в Москве. Женщине тоже позвонили с предложением оформить полис. Она согласилась приобрести ОСАГО с доставкой на дом. По условиям, оплату нужно было осуществить в момент получения документа. У автовладелицы случился форс-мажор, она решила перенести встречу с курьером на другой день. По счастливой случайности, не сохранив номер мошенника, она позвонила в названную им страховую. Там сообщили, что она не заказывала новый полис в этой компании. Таким образом, ей удалось вовремя раскусить афериста.

«От незаконных действий злоумышленников, в первую очередь, страдают добропорядочные граждане. К сожалению, каждый из тех, кто приобретает ОСАГО, в среднем переплачивает тысячу рублей, потому что страховые компании вынуждены возмещать убытки, связанные с мошенничеством. Происходит это в том числе, потому что преступники активно пользуются доверчивостью некоторых людей, предлагая купить страховку по цене ниже рыночной. Нужно помнить, что стоимость полиса рассчитывается индивидуально для каждого водителя, поэтому особо заманчивая скидка – признак того, что вы разговариваете с мошенником. Тем более если это значительное снижение стоимости. Если вы уже купили полис ОСАГО, проверить его подлинность можно на сайте РСА», – рассказал руководитель Департамента страхования и экономики соцсферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.