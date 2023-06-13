Прокуратура заинтересовалась столкновением танкеров на реке Лена в Иркутской области

Вопросы вызывает соблюдение природоохранного законодательства.

«Прокуратура Киренского района организовала проверку в связи с поступившим сообщением о попадании топлива в реку Лена. В ходе проверки прокуратурой с привлечением специалистов и отбором проб воды будет дана оценка исполнению природоохранного и иного законодательства», – говорится в сообщении ведомства.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что 13 июня в 7:30 утра стало известно о столкновении двух танкеров на реке Лена. Одно из судов – ТР-901 находится на ремонте. Второй танкер «Ерофей Хабаров» перевозил 832 тонны бензина.