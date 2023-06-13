Новости

Прокуратура заинтересовалась столкновением танкеров на реке Лена в Иркутской области

Читайте также:

Капитан судна «Ерофей Хабаров», которое столкнулось с танкером на реке Лена, мог быть нетрезв
13 июня 2023
Режим ЧС действует в Киренском районе Иркутской области из-за столкновения танкеров на реке Лена
13 июня 2023

Вопросы вызывает соблюдение природоохранного законодательства.

«Прокуратура Киренского района организовала проверку в связи с поступившим сообщением о попадании топлива в реку Лена. В ходе проверки прокуратурой с привлечением специалистов и отбором проб воды будет дана оценка исполнению природоохранного и иного законодательства», – говорится в сообщении ведомства.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что 13 июня в 7:30 утра стало известно о столкновении двух танкеров на реке Лена. Одно из судов – ТР-901 находится на ремонте. Второй танкер «Ерофей Хабаров» перевозил 832 тонны бензина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Происшествия":
Все материалы сюжета (82)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Продукцию Иркутской области представили на тематическом вечере «Вкус Сибири» в МИД России
Как длинные июньские выходные отразятся на зарплате иркутян?
Именной алмаз вручили острову Ольхон на открытии летнего турсезона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес