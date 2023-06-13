13% ипотечных заемщиков из Иркутской области оформляют налоговый вычет в упрощенном порядке

Заявки на возврат уплаченных за покупку недвижимости налогов в ВТБ Онлайн подали порядка 15 тысяч сибиряков: это 11% от числа ипотечных заемщиков банка в Сибирском федеральном округе, которые оформили ипотеку с начала работы сервиса.

Сервис по упрощенному оформлению налоговых вычетов в ВТБ Онлайн позволяет обладателям ипотеки бесплатно, в несколько кликов подать заявку на получение такой льготы. При этом не требуется собирать документы, заполнять налоговую декларацию и подавать ее в ФНС.

Популярнее всего сервис в Иркутской области, здесь им воспользовались 13% ипотечных заемщиков банка ВТБ. В Новосибирской, Кемеровской и Омской областях имущественный вычет онлайн оформили по 12% ипотечных заемщиков, что тоже выше среднего показателя по СФО.

Всего по стране упрощенный налоговый вычет в ВТБ оформили почти 11% ипотечных заемщиков. Помимо СФО наибольшая доля пользователей сервиса – в Дальневосточном, Центральном, и Уральском федеральных округах.

Сервис доступен заемщикам, которые оформили ипотеку в ВТБ в 2020 году и позже. По оценке банка, в этом году ожидается трехкратный рост количества поданных заявлений по сравнению с прошлым годом.