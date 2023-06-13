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В ближайшие три года Россию могут покинуть 50 банков

В ближайшие три года из российского финансового бизнеса выйдут почти все иностранцы. Таким прогнозом с «Известиями» поделился гендиректор АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

«Скорость ухода здесь во многом зависит от административных решений и от взаимоотношений с регуляторами головных банков, а также от того, насколько выгодно уходить. У нас, конечно, нет перечня сделок, но мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трехлетний период», – говорит Сухов.

Всего в стране работает свыше 50 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Но капитал некоторых из них находится под контролем дружественных государств, в том числе Китая. Они закрываться не будут.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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