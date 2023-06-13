Обоснованность роста цен на строительные материалы проверит ФАС

За последний месяц, например, стоимость только каменной ваты увеличилась вдвое. Об этом сообщают «Известия».

Девелоперы обратились к депутатам комитета Госдумы по строительству и ЖКХ по вопросу заметного увеличения цен на каменную вату, рассказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Владимир Кошелев. Материал используется в качестве утеплителя, а также для шумоизоляции.

– Мы наблюдаем заметный дефицит и, соответственно, рост стоимости каменной ваты за последние полтора месяца. В мае цены на нее увеличились на 50-60% относительно апреля, – рассказала директор по закупкам девелоперской ГК «А101» Елена Леликова.

Поэтому депутаты попросили ФАС проверить обоснованность роста цен на стройматериалы для исключения спекуляций на рынке.

Пока ФАС не получила обращение, при этом служба на регулярной основе самостоятельно проводит мониторинг цен на рынках строительных материалов, сказали «Известиям» там.