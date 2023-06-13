Принудительное лицензирование ПО разрешат в России

Речь идет о списке, в который теоретически могут войти товары, программы, фильмы, музыка и так далее, узнали «Известия».

В РФ может появиться список товаров и объектов интеллектуальной собственности, которые отечественные компании смогут использовать без согласия правообладателей, правда, выплачивая им компенсацию. Это станет возможным лишь в части случаев, которые определят власти. Ведомства получат право формировать такой перечень, для этого в регулирование внесут необходимые поправки.

Минцифры и другие ведомства уже «прорабатывают комплексную модель внесения изменений в действующее законодательство, предусматривающую возможность правительству делегировать федеральным органам исполнительной власти полномочия по формированию перечней товаров и объектов интеллектуальной собственности, в том числе программного обеспечения, которые могут использоваться при определенных условиях без согласия правообладателей с выплатой им соответствующей компенсации».

Об этом говорится в письме Министерства цифрового развития, которое поступило в «Общественную потребительскую инициативу» (ОПИ). Документ, датированный 19 мая, подписан директором департамента развития отрасли информационных технологий Дмитрием Никитиным.