Акция «Северный десант» пройдет в Иркутской области с 17 июня по 3 июля при поддержке ИНК

Культурная акция «Северный десант» стартует 17 июня в Киренске и завершится 3 июля в Иркутске. Генеральным партнером девятый год подряд выступает Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Впервые выступления пройдут в населенных пунктах Нижнеилимского района – Новой Игирме, Рудногорске, Витиме и Березняках.

В этом году мероприятие посвящено Году педагога и наставника, а также 100-летию Леонида Гайдая. В состав «Северного десанта» войдут актеры из Санкт-Петербурга Олег Харитонов, Алексей Барабаш, Алена Биккулова и Ольга Хохлова из Москвы.

Зрителей ждут творческие встречи, показы фестивальных фильмов-премьер «Не хороните меня без Ивана», «Мятный пряник», мастер-классы по актерскому и блогерскому мастерству, пресс-конференции, фотосессии со зрителями. Также запланирована выставка лучших фоторабот детской школы «Мобилография». Вход на все мероприятия – свободный.

Выступления «Северного десанта» состоятся 17 июня в Киренске, 18 июня – на Ярактинском месторождении, 19 июня – в Верхнемарково, 20 июня – в Янтале, 21 июня – в Звездном, 22 июня – в Усть-Куте, 23 июня – на стройплощадке Иркутского завода полимеров, 24 июня – в Рудногорске, 25 июня – в Новой Игирме, 26 июня – в Видиме и Березняках, 27 июня – в Коршуновском, 27 июня – в Железногорске-Илимском, с 28 июня по 2 июля – в Иркутске.