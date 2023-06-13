Автомобилисты жалуются на качество топлива и недоливы на заправках

Также в России растет число нелегальных заправок, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо президента НАС Антона Шапарина председателю правительства Михаилу Мишустину.

В письме главы НАС указано, что причиной роста нарушений АЗС в России стало смягчение надзорной деятельности госорганов и мораторий, наложенный правительством на проверки бизнеса. Весной 2020 года был введен запрет на проведение плановых и внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства до 31 декабря. Меру разработали в качестве поддержки бизнеса на фоне пандемии. Позднее мораторий продлевался – сейчас он действует до конца 2023 года.

Сегодня контрольно-надзорные мероприятия по отношению к заправкам проводятся лишь в отдельных регионах по предписаниям Генпрокуратуры, сообщал в интервью «Известиям» глава Росстандарта Антон Шалаев. В этом году они проходили в Кабардино-Балкарии, уточнял чиновник. Наиболее частыми из нарушений глава агентства называл превышение массовой доли серы и температуры вспышки в открытом тигле.