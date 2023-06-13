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Доллар обновил годовой максимум, превысив 84

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Доллар впервые с апреля 2022 г. превысил 84 руб., евро установил полуторамесячный максимум вблизи 90,9 руб.

– Ключевым драйвером снижения курса рубля по-прежнему выступает дисбаланс, вызванный недостаточным притоком на рынок иностранной валюты. Это обусловлено сокращением экспортной выручки из-за относительно низких цен на нефть и газ. В то же время объем импорта восстановился до уровней 2020–2021 годов, – подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций.

Банк России в пятницу не стал повышать ключевую ставку, хотя дал сигнал о высокой вероятности такого шага на ближайших заседаниях. По мнению аналитиков, относительно низкие процентные ставки в экономике являются одним из фундаментальных факторов ослабления любой валюты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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