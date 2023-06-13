«Масляного пятна нет» – губернатор Кобзев о ЧС на реке Лена

Мониторинг качества воды продолжается.

Власти держат на контроле ситуацию в Киренском районе, где произошло столкновение двух танкеров с топливом, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Заседание рабочей группы КЧС, где все профильные ведомства, а так же власти муниципалитета довели последнюю информацию с места, провёл первый заместитель губернатора Роман Колесов.

– Первое – профильные надзорные ведомства ведут работу с пробами воды из реки Лена, их забирали в районе разных населенных пунктов, чтобы иметь на руках более полную картину. На данный момент они переданы для анализов. Уже завтра, в первой половине дня, у нас должны быть результаты исследований, исходя из которых будем определяться, есть ли повод отменить муниципальный режим чрезвычайной ситуации. Второй момент – по информации контрольно-надзорных органов на данный момент в акватории признаков масляного пятна от нефтепродуктов нет. Запаха нет. Тем не менее, мониторинг качества воды необходимо продолжать, чтобы убедиться, в том, что акватория безопасна для людей и животных, – прокомментировал ситуацию глава региона.



Завтра в 16:00 планируется ещё одно совещание. По данным мэра Киренского района Кирилла Свистелина, на текущий момент жалоб от людей из населенных пунктов по течению Лены – нет.