PAY-сервисы займут пятую часть рынка платежей к концу 2024 года

ВТБ прогнозирует дальнейшее восстановление рынка бесконтактной оплаты в России – по оценке банка, к концу следующего года каждая пятая транзакция в магазинах будет проходить с помощью PAY-сервисов. Рост доли бесконтактных операций возможен за счет альтернативных способов оплаты – стикеров, СБП-платежей и т.д. Такой прогноз в преддверии ПМЭФ-2023 дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Россия по-прежнему находится в числе самых активных стран мира, использующих безналичную оплату. По данным ЦБ РФ, за последние пять лет ее доля в розничном обороте выросла с 58% до 78% по итогам 2022 года. До введения санкций сегмент PAY-платежей в нашей стране развивался очень активно: например, четверть покупок по картам ВТБ по итогам 2021 года проходила с помощью смартфонов и других мобильных устройств. Уход западных игроков с этого рынка поставил вопрос о замене их новыми сервисами. Мы понимаем, что карты – это надежный, но пройденный этап, и они продолжат вытесняться альтернативными способами оплаты, даже в условиях санкций», – считает Анатолий Печатников.

По его словам, банки и регулятор сегодня активно развивают новые способы оплаты с отказом от пластика. Пользователи активно подключают Mir Pay, растет доля платежей по QR-кодам СБП, появляются цифровые кошельки для оплаты у крупных финансовых игроков, запускаются платежные стикеры. «С учетом роста числа новых технологий мы рассчитываем, что к концу 2024 года доля Pay-платежей наших клиентов может достигнуть уже 20-22% и в дальнейшем продолжит замещать операции по пластику», – добавил зампред ВТБ.

Сегодня все больше клиентов банка для проведения платежей и переводов используют Систему быстрых платежей. По оценке ВТБ, к концу 2023 года на российском рынке доля c2b-платежей через СБП удвоится и составит 13% от всех карточных операций. Также СБП за счет удобства и отсутствия комиссии в рамках лимита СБП продолжит активное «поглощение» других типов операций, в частности, переводов по картам и реквизитам. Сегодня переводы по СБП уже занимают в ВТБ около 80%, на переводы «с карты на карту» приходится 18%, остальная часть – на операции внутри банка.

Ранее в этом году ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов. Реже всего наличными пользуются в северных регионах – Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской, Мурманской и Архангельской областях. В них доля цифровых операций по итогам прошлого года превысила 60% от общего объема, в то время как в среднем по России этот показатель составил 54%.

Всего за минувший год розничные клиенты ВТБ провели по картам 3,2 млрд безналичных операций на 3,6 трлн рублей. Средний чек составил 1,1 тыс. рублей. Его размер последние годы снижается, что подтверждает все большую частоту использования клиентами карт и альтернативных каналов платежей для мелких повседневных покупок.