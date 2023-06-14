Снижение цен на продукты питания началось

В мае месячный рост цен был минимальным с начала года (0,31% м/м), однако завершение периода высокой статистической базы привело к росту его годового уровня (2,5% г/г, против 2,3% г/г в апреле). Основной фактор никой инфляции в мае – ранний и выраженный старт сезонного снижения цен на продукты питания. Об этом рассказали аналитики ПСБ.

Фактический уровень инфляции оставался чуть ниже нашего прогнозного тренда, но начал приближаться к нему. Устойчивое отставание инфляции от прогноза и ранний старт сезонного снижения цен на продукты питания вынуждают нас понизить ожидания по инфляции на конец года (до 6,4% г/г, с 6,7% г/г ранее). Тем не менее, оценка остается у верхней границы прогноза ЦБ (4,5-6,5%).

В тоже время майская статистика показала два сильных негативных сигнала, указывающих на возможное усиление инфляции в среднесрочной перспективе:

усилился вклад в инфляцию от роста цен на непродовольственные товары и услуги. Это было ожидаемым событием (сезонный рост цен на туристические услуги и перенос ослабления курса рубля в цены на фоне восстановления потребительского спроса), но его продолжительность и интенсивность остаются неопределенными;

зафиксирован сильный месячный рост цен в компоненте инфляции, отличающейся устойчивыми трендами (базовая инфляция за май +0,52% м/м, была впервые за 12 месяцев существенно выше инфляционного таргета ЦБ в 4% в сезонно-очищенном аннуализированном измерении). Впрочем, аннуализированный уровень базовой инфляции за последние 3 месяца остался ниже таргета, так что зафиксированный сигнал может быть выбросом, и ускоренный рост цен не станет устойчивым трендом.

В начале июня недельные данные продолжили указывать на быстрый рост цен на непродовольственные товары и услуги. В то же время развивался и процесс сезонного снижения цен на продукты питания. На 5 июня оценочный уровень годовой инфляции составил 2,7% г/г.

В краткосрочной перспективе определять инфляционный тренд, вероятно, будет уровень интенсивности сезонных факторов (удорожание туристических услуг и снижение цен на продовольствие), а также курсовая динамика.

В мае снижение цен на продукты питания довольно редкое явление, а в минувшем месяце оно было рекордным (-0,31% м/м). Годовой уровень инфляции в сегменте продуктов питания стал отрицательным (-0,91% г/г) впервые с июня 2018 года. Очень вероятно, что в текущем году снижение цен на продукты питания будет продолжительным и достаточно выраженным. С учетом наибольшего веса этой компоненты в структуре ИПЦ развитие инфляционного тренда будет ограниченным.

В непродовольственном товарном сегменте рост цен в мае был максимальным с июня прошлого года (0,34% м/м). В годовом выражении инфляция в сегменте оставалась небольшой (0,2% г/г).

Рост цен фиксировался по широкому перечню товаров, отражая как эффект восстановительного роста потребления, так и перенос ослабления рубля в цены. В краткосрочной перспективе мы допускаем дальнейшее усиление роста цен в сегменте непродовольственных товаров.

Рост цен на услуги населению в мае ожидаемо ускорился (1,13% м/м и 11% г/г) на фоне начала сезона отпусков. Впрочем, и тут было ощутимо негативное влияние курсового фактора, так как рост цен фиксировался на авиабилеты и туры в крупнейшее направление выездного туризма (Турцию). Впрочем, динамично дорожала стоимость отдыха и на отечественных курортах, а также стоимость проезда в поездах дальнего следования.

Полагаем, что в краткосрочной перспективе активный рост цен на услуги населению продолжится, но его темпы стабилизируются.

Вывод

Инфляция развивается несколько ниже нашего прогноза. Мы понижаем прогноз инфляции на конец текущего года с 6,7% г/г до 6,4% г/г.

Риски усиления инфляции выросли, на что указывает резкий рост базовой инфляции. Есть признаки начала ускоренного роста цен из-за активного восстановления потребления домохозяйств и переноса фактора ослабления рубля в цены.

Однако сезонное снижение цен на продукты питания в этом году, вероятно, будет достаточно выраженным и продолжительным (рекордные урожаи последних лет и ограничение каналов экспорта из-за геополитических рисков). Это ограничит рост инфляции. А при благоприятном сценарии может обеспечить закрепление инфляционного тренда у нижней границы прогноза ЦБ.

Наиболее пристальное внимание необходимо уделить динамике базовой инфляции, устойчивый и ускоренный рост которой может подтолкнуть ЦБ к ужесточению денежно-кредитной политики.

Оснований для изменения ключевой ставки пока недостаточно. Базовый прогноз траектории ключевой ставки без изменений: сохранение ставки на уровне 7,5% до конца года. Вероятность сценария повышения ключевой ставки в текущем году выросла и вплотную приблизилась к вероятности реализации нашего базового прогноза, но пока остается ниже.

Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 21 июля и к этому времени мы получим статистику по инфляции за июнь, данные по инфляционным ожиданиям населения в июне-июле, и будем более четко понимать вариативность решений и сигналов регулятора.